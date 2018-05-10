Российские оккупанты хотят отгородить Крым от материковой Украины двухметровым забором

Пограничное управление ФСБ России по Крыму заключило контракт с ООО «Производственно-монтажный центр «Старт-7» из Пензенской области России на создание 50-километрового заграждения на административной границе с материковой частью Украины.

Об этом сообщается на сайте госзакупок РФ, сообщает «Крым.Реалии».

Цена контракта составила почти 204 млн рублей (около 96 млн грн – ред.) при начальной цене около 213 млн рублей (около 100 млн грн – ред). Источником финансирования является российский бюджет.

Высота забора над землей составит 2,1 м, заглубление в грунт – 0,3 м. Преполагаемый срок окончания строительства – первое полугодие 2018 года.

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Ранее российские пограничники в Крыму объявили конкурс на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения протяженностью 49,5 километров в Красноперекопском районе на севере полуострова.

Инженерное заграждение предназначено «для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия», сообщается в документах к закупке.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.