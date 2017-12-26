Поставка американского летального оружия Украине "ведет к войне" - МИД России

Россия откровенно говорит американским партнерам о своей обеспокоенности по поводу поставок оружия Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает Голос Америки. Он предостерег, что недавнее решение США санкционировать поставки летального оружия Украине «ведет к войне», и сообщил, что Россия откровенно говорит американским партнерам о своей обеспокоенности.

Читайте также"Агрессор жалуется, что жертва еще сопротивляется": глава МИД Литвы возмутился заявлением России по Украине «Таким способом вашингтонские "ястребы" пытаются, как они считают, поднять для России цену конфликта на Донбассе, – сказал Карасин. – Это весьма ущербная и опасная логика. Она ведет к войне, а не к миру».

В специальном заявлении, выпущенном в пятницу, Госдепартамент США сообщил, что решение о расширении военно-технического сотрудничества полностью соответствует политике «оказания помощи Украине в создании долговременных оборонительных возможностей для защиты суверенитета и территориальной целостности» страны.

В заявлении также подчеркивается, что «помощь США является полностью оборонительной по своей сути».

Как уточнил телеканал ABC, общий объем помощи составит $47 млн, и, в том числе, будет включать в себя поставку 210 противотанковых ракет и 35 пусковых систем. Госдепартамент пока не подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент также выдал лицензию на поставки в Украину стрелкового оружия и боеприпасов к нему.

Карасин отметил, что решение США вызвало в Москве «крайнее разочарование». «Мы откровенно говорим американским партнерам о нашей обеспокоенности по поводу планируемых за океаном поставок в Украину летальных вооружений», – добавил он.