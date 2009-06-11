Литвин об Омельченко, коалиции, 450 министрах и чудесах в Киеве

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН негативно оценивает заявление народного депутата от “Нашей Украины – Народной самообороны” Александра ОМЕЛЬЧЕНКА о выходе из коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире Национальной радиокомпании Украины.

По словам спикера, в ВР “появилась определенная группа людей, которая говорит: “Я буду голосовать за то или иное решение, но мне нужная должность министра, на что я отвечаю: 450 должностей министров не будет”.

В.ЛИТВИН отметил, что “выйти можно только из ВР. Я посмотрю, сколько найдется желающих выйти из парламента”.

В.ЛИТВИН также подчеркнул, что “ответственность за то, что творится в Киеве, должен взять на себя и ОМЕЛЬЧЕНКО”. По словам спикера, “он (А.ОМЕЛЬЧЕНКО – УНИАН) прекрасно понимал, что отбыв 10 лет мэром города, сделав много хорошего, нужно было растить преемника”. “А то так мостили себя при власти, что пришли люди, которые творят чудеса в Киеве, и никто не может с ними справиться”, - добавил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, А.ОМЕЛЬЧЕНКО подал на имя председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА заявление о выходе из коалиции.

Свой шаг А.ОМЕЛЬЧЕНКО объяснил, в частности, тем, что на протяжении двух лет народные депутаты занимаются «политическими разборками, борьбой за власть, за кресло».