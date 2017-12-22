"3 января все отдыхают, спят": Саакашвили эмоционально отреагировал на перенос даты суда (видео)

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции прокуратуры о пересмотре решения Печерского суда об избрании меры пресечения экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

После того, как судьи покинули зал заседания, Саакашвили сделал ряд заявлений, передает InfoResist.

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"К судьям претензий нет, потому что не предоставили им материалы. Почему не передали документы? Но 3 января все отдыхают, спят. Мир не будет следить за событиями. Примут, что захотят", — заявил Саакашвили, комментируя решение суда.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили обвинения отвергает.

11 декабря Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

15 декабря Генпрокуратура обжаловала это решение Печерского суда.