В Запорожской области упал самолет: пилот выжил

10:24, 10 июня 2009
Политика
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Госпитализировали в больницу

 Вчера в 19.00 в поле вблизи села Чубаровка Запорожской области во время несанкционированного полета произошло падение частного легкомоторного самолета „Х-32”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пострадал пилот, который в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Проводится расследование причин авиакатастрофы. Установлено, что самолет принадлежит частному предпринимателю Р.ДЕНИСЕНКО.

 

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