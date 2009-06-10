В Запорожской области упал самолет: пилот выжил

Вчера в 19.00 в поле вблизи села Чубаровка Запорожской области во время несанкционированного полета произошло падение частного легкомоторного самолета „Х-32”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пострадал пилот, который в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Проводится расследование причин авиакатастрофы. Установлено, что самолет принадлежит частному предпринимателю Р.ДЕНИСЕНКО.