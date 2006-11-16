ВР приняла в первом чтении законопроект о Кабмине

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О Кабинете Министров Украины», внесенный правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 247 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Почти в полном составе голосовали фракции Партии регионов, СПУ и КПУ, а также «за» голосовали 4 народных депутата из фракции БЮТ и двое - из фракции «Наша Украина».

Законопроект определяет основные задачи, принципы и организацию деятельности Кабинета Министров Украины, его состав, порядок формирования и прекращение полномочий, компетенцию Кабинета Министров Украины, полномочия в отношениях с другими государственными органами, органами местного самоуправления, объединениями граждан, социальное и другое обеспечение членов Кабинета Министров Украины.

Законопроектом законодательно закрепляется статус Кабинета Министров Украины как высшего органа в системе органов исполнительной власти, а также определяется его место в системе государственных органов Украины.

Законопроект состоит из 11 разделов и содержит 61 статью.

В соответствии со статьей 113 Конституции Украины, проект закона определяет Кабмин как высший орган в системе исполнительной власти.

Основными положениями законопроекта определяется, что Кабинет Министров ответственен перед Президентом Украины, Верховной Радой Украины. Кабинет Министров является подконтрольным и подотчетным Верховной Раде в рамках, предусмотренных Конституцией Украины.

В отношениях с Президентом устанавливается, что Кабинет Министров является ответственным перед ним в рамках, предусмотренных Конституцией Украины, и руководствуется в своей деятельности указами Президента Украины, изданными на основе и во исполнение Конституции и законов Украины. Акты Президента, изданные в пределах полномочий, предусмотренных пунктами 5, 18, 21, 23 части первой статьи 106 Конституции Украины, скрепляются подписями премьер-министра Украины и министра, ответственного за акт и его выполнение.

Проектом определена компетенция Кабинета Министров и его полномочия в соответствующих сферах. Определены полномочия Кабмина в отношениях с министерствами и другими органами центральной исполнительной власти, Советом министров АР Крым и подчиненными ей органами, местными государственными администрациями, государственными хозяйственными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями. Согласно законопроекту, особенности отношений Кабинета Министров с отдельными центральными органами исполнительной власти могут определяться другими законами.

Законопроектом устанавливается солидарная ответственность членов Кабинета Министров за результаты его деятельности как коллегиального органа, а также политическая ответственность отдельных членов Кабинета Министров за состояние дел в порученных им сферах государственного управления.

Предусматривается закрепить политический статус членов правительства и устанавливается, что должности членов Кабинета Министров относятся к политическим должностям, на которые не распространяется действие законодательства о государственной службе.

С целью обеспечения принципа непрерывности осуществления исполнительной власти во время избрания Верховной Рады и до формирования нового состава Кабмина, предусмотрено, что в случае избрания члена Кабинета Министров народным депутатом Украины он приобретает полномочия депутата без освобождения от должности члена правительства и продолжает осуществлять свои полномочия до началу работа новосформированного Кабинета Министров.

Среди новшеств законопроекта - нормы, которые повышают роль Кабинета Министров во время проведения экспертизы направленных Верховной Радой проектов законов, которые были внесены на ее рассмотрение другими субъектами права законодательной инициативы. Заключение Кабинета Министров будут подлежать обязательному рассмотрению Верховной Радой. В случае отрицательного заключения Кабинета Министров относительно влияния проекта закона на доходную или расходную часть государственного бюджета его рассмотрение не будет включаться в повестку дня пленарного заседания Верховной рады без согласования с Кабинетом Министров.

Законопроектом установлено еще одно новшество - еженедельное информирование Верховной Рады Кабинетом Министров о своей деятельности путем учреждения так называемых „часов вопросов к правительству”.

Новшеством является закрепление возможности передачи Кабинетом Министров соответствующим министрам полномочий относительно образования, реорганизации, ликвидации служб, инспекций, агентств в составе министерств. Кроме того, Кабмин сможет передавать соответствующим министрам полномочия относительно назначения на должности и освобождения от должностей руководителей этих органов и утверждения положения о названных органах.