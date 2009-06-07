«Зерновая ОПЕК» России, Украины и Казахстана появится вот-вот?

Переговоры о создании зернового пула в Причерноморье вступают в официальную фазу и вскоре могут принести первые результаты, сообщил вице-губернатор Краснодарского края РФ Евгений ГРОМЫКО на Всемирном зерновом форуме в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РИА «Новости», он отметил: "Мы вступаем в официальную фазу переговоров и в ближайшее время, наверно, уже получим результат".

По словам Е.ГРОМЫКО, уже почти год действуют рабочие группы, изучающие вопрос создания зернового пула России, Украины и Казахстана.

Он также сообщил, что по прогнозам объем экспорта зерна России, Украины и Казахстана в текущем сельскохозяйственном году (с июня 2008 по июль 2009) составит 26,7% от общего объема мирового экспорта.

Е.ГРОМЫКО также отметил, что практически весь объем экспортного зерна, который производится в этих трех странах, вывозится через порты Азовского и Черного морей, в частности, через Новороссийск будет экспортировано более 10 миллионов тонн зерна, через Ростов-на-Дону - 2 миллиона, через Ейск и Азов - по 1,5 миллиона, через Туапсе - 300 тысяч тонн зерна. "По данным таможни РФ, можно говорить о том, что порядка 16% мирового экспорта зерна вывозится через наши черноморские порты. Все это говорит о значении торговли для экономики причерноморских стран", - отметил Е.ГРОМЫКО.

Как сообщал УНИАН, Россия инициирует создание зернового союза с Украиной и Казахстаном для согласованных действий на мировом рынке зерна.

Некоторые эксперты считают, что создание зернового союза между Украиной, РФ и Казахстаном может вызвать уход с рынка многих игроков.

«Определяющую роль в таком объединении, скорее всего, будет играть не Украина и Казахстан, а именно Россия. Создание такой организации напрямую затрагивает интересы всех частных сельхозпредприятий, которые экспортируют свою продукцию и будут вынуждены выполнять навязываемые государством правила игры. Рынок будет постоянно контролироваться и часто не в пользу аграриев и торговцев. Это может повлечь за собой выход из зернового бизнеса многих игроков, что незамедлительно скажется на всем украинском зерновом рынке», - считает финансовый аналитик Astrum Investment Management Евгений ОКША.