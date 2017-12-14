Турчинов призвал НАТО снять искусственные ограничения в вопросе предоставления Украине летального вооружения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) снять искусственные ограничения в вопросе предоставления Украине летального оружия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом он заявил во время выступления на заседании Комиссии Украина-НАТО.

По словам Турчинова, Украина заинтересована в активном развитии военно-технического сотрудничества с НАТО и государствами-членами Альянса.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что «уже перезрела необходимость политического решения государств Альянса о снятии искусственных ограничений, предоставления Украине вооружений, в том числе и летальных, для оснащения Вооруженных сил, других структур сектора безопасности и обороны».

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Турчинов заявил, что Украина готова к дальнейшему расширению и углублению сотрудничества с НАТО и Альянса на двусторонней основе.

По его словам, речь идет о предоставлении государствами НАТО экспортных лицензий на поставку товаров военного назначения в Украину, и в частности, летального действия.

Также речь идет об участии иностранных партнеров в модернизации или совместном создании новых образцов вооружения и техники для оснащения Вооруженных сил Украины с использованием технологий и комплектующих западных производителей, о достижении украинскими предприятиями стандартов Альянса по производству оборонной продукции для участия в проектах по обеспечению потребностей вооруженных сил государств-членов НАТО, о предоставлении консультативно-совещательной помощи по вопросам использования офсетных механизмов, о защите интеллектуальной собственности, о создании центра по проведению сертификации вооружения и военной техники, которые изготавливаются украинскими предприятиями в соответствии со стандартами НАТО, а также об инвестировании в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

«Украина была и остается надежным партнером НАТО. Развитие отношений особого партнерства усилит нашу общую безопасность, а будущее членство Украины в Альянсе станет залогом мира и стабильности в Восточной Европе и евроатлантическом пространстве в целом», - подытожил Турчинов.