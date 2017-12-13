Унижение для Украины: Савченко жестко прошлась по движению Саакашвили

Движение третьего президента Грузии Михаила Саакашвили - это унижение для Украины. Об этом заявила народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

По мнению нардепа, движение Саакашвили - это сухой политический расчет, которым пользуются народные депутаты, дабы вновь попасть во власть. Также она заявила, что это показывает Украину с плохой стороны на международной арене, так как демонстрируется неумение власти справляться с подобными ситуациями.

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"Для внешней политики это (движение Саакашвили, - Ред.) унижение для Украины. Унижение в хаосе, коррупции, бардаке, неумении власти", - сказала она.

В то же время, Савченко заявила, что Саакашвили ранее был президентом Грузии, что положительно сказывается на его отношениях с международными лидерами.

Ранее лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили заявлял, что палаточный городок и организацию митингов финансируют волонтеры, друзья и неравнодушные.