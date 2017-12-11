Саакашвили готовы взять на поруки десяток политиков, среди них - Тимошенко и Гриценко

Адвокаты бывшего главы Одесской ОГА, лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили передали судье Печерского районного суда города Киева Ларисе Цокол, которая рассматривает ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения политику, заявления от 10 народных депутатов Украины о готовности взять задержанного под личное обязательство.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат Руслан Чернолуцкий зачитал фамилии депутатов, которые готовы взять Саакашвили на поруки.

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"Я хочу зачитать, от кого именно мы подаем заявления о личном поручительстве. Это - Опанасенко... народный депутат, Деревянко, Костенко, Новак, Тимошенко, Куприй, Крулько, Добродомов, Шкрум, Луценко... народный депутат, не Генеральный прокурор, хотя было бы неожиданно... Заявление от депутата, как я понимаю, Киевского городского совета Дидовец, а также от Гриценко Анатолия Степановича", - заявил Чернолуцкий.

Судья Цокол присоединила данные заявления к материалам дела. Сторона обвинения не возражала относительно приобщения данных заявлений.

Как сообщал УНИАН, ранее суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе прокурора Александра Говорущака.