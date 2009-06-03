Ющенко: пусть это место медом мазаное, и пусть остается кому-то...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не откажется от своих убеждений ради победы на выборах.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

По его словам, есть вещи, которые нельзя менять в зависимости от старта избирательной кампании. Это касается и развития государственности, поддержки родного языка, культуры, восстановления исторической памяти, в том числе и по вопросу Голодомора, вопросу евроатлантической интеграции и т.д.

“Но я хотел бы вам честно сказать, если мы говорим об избирательной кампании, и если я правильно понимаю ваш вопрос, откажусь ли я от того, с чем я пять лет шел и вел нацию, забуду ли об этом месяца на три, я скажу: я этого не сделаю”, - отметил глава государства.

По его убеждению, политика не достойна того, чтобы таким образом добиваться того, что не является твоей сутью, что не является твоей миссией. “Пусть это место медом мазаное, и пусть остается кому-то, но ложью идти к этому, это того не достойно. Это неправильно и, как для меня, это тяжело. Для меня предавать это... Я же к этим ценностям иду всю свою жизнь. Это поставить крест на всем”, - сказал он.

В то же время глава государства отметил, что он оптимист. “Я убежден, что нация, которую мы сегодня нежно, с любовью называем украинской, это не свинопасы, поверьте, это нация, которая родила казаков, это нация, в которой много молодцев, хорошо понимающих, что если ты хочешь, чтобы завтрашний день был стабильным, спокойным, достойным, тогда это твоя задача”, - отметил он.

“В какой-то степени я могу себя причислить к тем, кто может сказать, что привнесли в эту страну демократию. Я все сделал, чтобы в этой стране были честные выборы. Они теперь честные. Но я не могу в содержательную часть выборов вмешиваться, это ваша ответственность”, - добавил Президент.