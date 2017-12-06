Пачки из-под сигарет, банки и коробки: журналисты о таре, подходящей для передачи "громких" взяток (видео)

В силовых структурах есть человек, чья профессия - красиво раскладывать деньги: кто-то любит раскладывать их в столбик, кто-то на ковре, а некоторые - раскладывают по кругу с художественным вкусом. Журналисты программы "Гроши" решили узнать, как эти деньги приносят.

Недавно Генпрокурор отрапортовал. Схватили директора строительной фирмы, который пробовал занести начальнику следственного управления 10 тысяч долларов. А принесли их в коробочке из-под конфет.

Так можно определить то, как и сколько денег помещается в различного типа емкостях.

Устроить ребенка в детсад ($400) - вполне может уместиться в горшок для вазона.

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Попытка откупиться от армии стоимостью 1,5 тысячи долларов - вполне может поместиться в носок. А вот 10 тысяч долларов легко могут влезть в пачку из-под сигарет.

В трехлитровую банку судьи Чауса помещается примерно 150 тысяч долларов: две квартиры тещи Гройсмана оцениваются примерно в 4 "банки Чауса".

Недавно охранника депутата Розенблата поймали на взятке в 200 тысяч долларов, которые пытались передать в обычной сумке. На практике же такие деньги легко влезают в коробку от обычного сока.

А вот взятка днепровских судей руководителю САП Холодницкому четко ложится в коробку для торта.

"Вознаграждение" за снятие ареста с его имущества, которое предлагал одесский контрабандист сотрудникам НАБУ, а именно 800 тысяч долларов, может поместиться в пустую коробку из-под монитора.