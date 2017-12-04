Полиция не зафиксировала грубых нарушений во время блокировки телеканала NewsOne

Полиция не зафиксировала грубых нарушений на акции блокирования въезда в бизнес-центр, где размещен телеканал NewsOne в Киеве.

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве Оксана Блищик.

«Мы можем сказать, что грубых нарушений не зафиксировано. Полиция там, в частности, патрульные полицейские следят за порядком. Их задача - не допустить каких-либо радикальных действий», - заявила она.

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В то же время, по словам пресс-секретаря, у следователей еще не миновали сутки для определения с правовой квалификацией происшествия по обращению журналистов.

«Материал и обращения журналистов зарегистрированы в журнале единого учета. Следственно-оперативная группа отработала место происшествия. Есть сутки для того, чтобы определиться с правовой квалификацией», - сказала Блищик.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал прекратить блокирование телеканала NewsОne.

3 декабря на сайте телеканала было размещено сообщение, что группа неизвестных людей в военной форме заблокировала вход в помещение телеканала.

По словам активиста Алексея Середюка, NewsOne должен изменить свою политику, и народный депутат Украины Евгений Мураев должен извиниться за высказывания в программе «Украинский формат», где он назвал Евромайдан «государственным переворотом власти».

Середюк пообещал, что «подобные акции блокирования работы телеканалов будут проводиться на всех ватных телеканалах страны».

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что блокирование NewsOne является прямым препятствованием журналистской деятельности и давлением на средства массовой информации в стране.