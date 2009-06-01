В БЮТ говорят, что сообщения о коалиции с ПР - неправда... пока

Все слухи в СМИ о создании новой коалиции «не отвечают пока действительности», заявил журналистам народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на данное время нет также проекта изменений в Конституцию, который якобы должны были разработать БЮТ и Партия регионов.

На вопрос журналистов, с чем связана информация в СМИ о переговорах между Партией регионов и БЮТ о создании коалиции, В.ПИСАРЕНКО ответил, что «идет предвыборная кампания, и каждый выбирает свою стратегию на эту предвыборную кампанию».

Он отметил, что сегодня для входа в коалицию не нужны переговоры, «нам достаточно заявления от Партии регионов или от КПУ о входе в коалицию».

В.ПИСАРЕНКО добавил, что если будут предложения по поводу изменений к коалиционному соглашению, то они будут рассматриваться отдельно. По его мнению, «на сегодня нет пока темы для обсуждения широкой коалиции и конституционных изменений».