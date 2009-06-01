Картины украинских художников будут представлены в Лондоне на Бонэмс

8 июня в Лондоне аукционеры Бонэмс - самого старого британского аукциона по изобразительному искусству и антиквариату представят «Русские торги». На эти торги будут выставлены картины известных русских и украинских художников - Константина Сомова, Николая Богданова-Бельского, Натальи Гончаровой, Константина Коровина и Давида Бурлюка. Также на аукционе будут представлены фаберже, серебро, драгоценности, иконы, мечи и фарфор. Дополнительная информация по тел: +44 207 468 8338. Контактное лицо: Евгения Теслюк.

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