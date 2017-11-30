"Глава" оккупированного Крыма заявил, что Омеляна "зависть душит" из-за Керченского моста

"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов высказал мнение, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил остановить строительство Керченского моста с помощью ужесточения санкций из-за "зависти". Об этом он заявил прокремлевскому телеканалу "Звезда", передает РБК.

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"Мост строится, и будет построен вне зависимости от чьих-либо мнений", - сказал он. "Это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества", - считает Аксенов. Он подчеркнул, что для полуострова мост станет "дорогой жизни". "А все, кто завидует, это их личные трудности", - добавил "глава правительства" оккупированного полуострова.

Как сообщал УНИАН, о необходимости остановить незаконное строительство моста путем ужесточения санкций в отношении России заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 29 ноября. По его словам, строительство моста способствует значительным экономическим потерям Украины. Министр пояснил, что при строительстве моста вводятся новые ограничения по габаритам судов, которые проходят через Керченский пролив, что приведет к снижению грузопотока в порты вМариуполе и Бердянске.