Литвин увидел динамику переговоров между ПР и БЮТ

Верховная Рада в четверг следующей пленарной недели, 4 июня, планирует рассмотреть антикризисную программу правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции в Сумах сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

По словам председателя ВР, относительно рассмотрения этого вопроса не должно возникать разночтений. Он напомнил, что фракция Партии регионов сначала требовала рассмотреть антикризисную программу, а затем «спустила этот вопрос на тормоза». «Сейчас, судя по последним заявлениям, опять требует рассмотреть этот вопрос, и это, очевидно, свидетельствует о динамике переговоров», - сказал он.

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, правительство поступило достаточно мудро, включив в проект антикризисной программы ряд предложений, которые поступили от фракции Партии регионов.

При этом председатель ВР заметил, что если не будет поддержана антикризисная программа, то это будет давать основания для постановки вопроса о недоверии правительству. В.ЛИТВИН допустил, что если фракция Партии регионов не будет участвовать в голосовании, то для этого решения может хватить голосов, учитывая процессы, происходящие во фракции НУ-НС.