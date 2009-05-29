Шуфрич все еще надеется получить данные из Франкфурта в обход Луценко

Народный депутат Украины, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию обстоятельств инцидента с участием министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в аэропорту г. Франкфурт-на-Майне Нестор ШУФРИЧ надеется все-таки получить информацию от официальных лиц в Германии.

Комментируя, информацию в СМИ о том, что представители прокуратуры при земельном суде Франкфурта-на-Майне отказались встречаться с народным депутатом, главой временной следственной комиссии ВР, Н.ШУФРИЧ отметил, что «прокуратура, которая является участником уголовного процесса, не может встречаться и обсуждать этот вопрос без согласования с обвиняемым (ЛУЦЕНКО или его адвокатов). При этом Н.ШУФРИЧ добавил: «Но это не означает невозможность передачи информации в другой установленный законом способ, что мы сейчас и делаем, соблюдая специальные формальности и процедуры».

Как сообщал УНИАН, 5 мая немецкая газета «Бильд» сообщила, что Ю.ЛУЦЕНКО с сыном 4 мая провели полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, их в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что немецкая полиция безосновательно задержала его и сына, поскольку они были трезвыми.

Сын министра решил судиться с газетою "Бильд". Он требует опровержения информации о вроде бы пребывании в аэропорту в составе украинской делегации в состоянии алкогольного опьянения.

Земельный суд Берлина 22 мая вынес решение о публичном опровержении материалов в немецком издании www.bild.de.

Согласно решению суда, газета «Бильд» на протяжении двух недель, в случае неподачи апелляции, должна выполнить решение Земельного суда Берлина и опровергнуть ложную информацию, распространенную в отношении сына министра – Александра ЛУЦЕНКО.

26 мая пресс-секретарь издательства Axel Springer AG Тобиас ФРЕЛИХ заявил, что издательство не намерено публиковать опровержения части статьи в газете “Бильд” (Bild) об инциденте при участии Ю.ЛУЦЕНКО и его сына в аэропорту Франкфурта-на-Майне 4 мая.