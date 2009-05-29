Мирошниченко хочет приравнять частные вузы к государственным

Народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО избран председателем правления Конфедерации негосударственных высших учебных заведений Украины.

Такое решение было принято во время заседания Президиума Конфедерации.

Кроме того, членами правления Конфедерации были избраны Ростислав ЩОКИН (представитель Межрегиональной академии управления персоналом), Валентин ДАНИЛЬЧУК (Донецкий институт туристического бизнеса), Анатолий БОНДАРЕНКО (Харьковский институт управления), Иван ЛУЦКИЙ (Ивано-Франковский институт права им. Короля Даниила Галицкого), Татьяна КОЗЛОВА (Севастопольский Институт экономики и права).

Как подчеркнул новый руководитель Конфедерации, одним из приоритетных направлений работы на этом посту он видит ликвидацию преференций государственных вузов перед частными, совершенствование регуляторной политики в сфере образования. Ю.МИРОШНИЧЕНКО пообещал сделать все возможное для оптимизации сотрудничества Конфедерации с законодательной и исполнительной властью.

По его убеждению, государственная форма собственности не всегда является гарантией качества образовательных услуг. В то же время частные вузы, считает Ю.МИРОШНИЧЕНКО, более эффективно адаптируются к потребностям рынка трудовых ресурсов и готовят специалистов, которые имеют наибольший спрос.

***Конфедерация негосударственных высших учебных заведений Украины – неприбыльная общественная организация, созданная в 1999 году. Объединяет свыше 30 вузов страны. Главные цели Конфедерации – объединение и координация интересов участников, разработка предложений по реформированию системы высшего образования в Украине для органов власти.