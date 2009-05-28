В НУ подозревают, что Тимошенко расчищает места для регионалов

Народный депутат, член Совета партии «Народный Союз Наша Украина» Зиновий ШКУТЯК не исключает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО «зачищает» правительство от представителей «Нашей Украины» и Президента с целью освобождения должностей для членов Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, З.ШКУТЯК сказал: «Я не исключаю вероятности, что ТИМОШЕНКО зачищает правительство от представителей «Нашей Украины» с целью освобождения мест для «регионалов» в случае создания ПРиБЮТ, или для удовлетворения амбиций разных групп влияния внутри БЮТ, утратившего свою монолитность».

По словам депутата, Ю.ТИМОШЕНКО хочет, чтобы вокруг нее были лояльные к ней люди. «Создается впечатление, что для ТИМОШЕНКО личная лояльность важнее профессиональных качеств министров», - отметил он.

Что касается возвращения министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО на работу, то З.ШКУТЯК назвал его «преждевременным».

«Есть постановление правительства по поводу его временного отстранения на время служебного расследования инцидента во Франкфуртском аэропорту, но нет заключений комиссии, которая проводила такое расследование. Следовательно, мне не понятной является ситуация, как ТИМОШЕНКО, переступая это, повернула ЛУЦЕНКО на прежнюю должность. Это, как минимум, доказывает, что Юлия Владимировна гонениями министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА пыталась отвлечь внимание от пьяного скандала с ЛУЦЕНКО», - убежден З.ШКУТЯК.