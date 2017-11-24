Порошенко: оккупация Крыма и части Донбасса – "дерзкая пощечина по лицу" международного права и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что аннексия Крыма и оккупация Россией части Донбасса является «дерзкой пощечиной по лицу» международного права и Европейского Союза.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко заявил во время выступления на пленарной сессии саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе.

Он отметил, что в 2014 году РФ решила «взять реванш» в Украине и спланировано оккупировала часть территории независимого государства - непосредственного соседа Евросоюза.

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«И на Донбассе, в 2014 году и по сей день, когда российские военные силы удерживают другую часть украинской территории под кремлевским гибридным контролем - дерзкая пощечина по лицу международного права и ЕС», - подчеркнул президент.

По убеждению главы государства, Европа получила серьезного противника - Россию - «с глубокой антиевропейской повесткой дня».

«Чтобы подорвать Европу, России не надо атаковать оружием (достаточно расшатать единство Европы и ее достоинство). Если Европа хочет устоять, ей необходимо стать более жесткой (политически, риторически и идеологически)», - считает Порошенко.

Президент призывает ЕС усвоить урок российской гибридной войны - «от Британии и Испании до Нидерландов, Франции и Германии».

«Нам не стоит больше прятаться за нечеткими технократическими формулировками - должны говорить четко, как никогда! Нам не стоит больше выбирать между идеалами и собственными интересами - должны объединиться достойной целью в наших самых лучших интересах! Нам не стоит больше ограничивать потенциал нашего партнерства - должны раскрыть его и быть стратегическими и дальновидными», - призвал Порошенко, отметив, что в противном случае «аппетит России будет только разыгрываться».