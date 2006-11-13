Тимошенко наняла заграничных шерлоков холмсов

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что передала материалы о «РосУкрЭнерго» для расследования международной структуре.

Об этом она собщила в интервью газете "Экономические известия" (от 13 ноября).

"Мы собрали критическую массу этих документов и передали международной структуре, занимающейся независимыми расследованиями коррупции в системе добычи, транспортировки и торговли нефтью и газом", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы очень надеемся на то, что не карманные генеральные прокуроры, руководители служб безопасности и Министерства внутренних дел будут расследовать коррупцию тех, кому они подчиняются, а независимая международная структура даст адекватное заключение", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я считаю, что эта структура («РосУкрЭнерго»), пользуясь жадностью высших чиновников, пожирает Украину", - заявила лидер БЮТ.

Именно поэтому, по ее словам, она хочет "как можно скорее прийти к власти", "чтобы этой гидре и тем, кто ее крышует, поубавить аппетит".

"Я могу назвать фамилии, но не хочу быть бездоказательной. Сегодня подойдите к любому депутату, выключите диктофон и попросите, чтобы он шепотом сказал, кто стоит за "РосУкрЭнерго", - отметила она.

Отвечая на вопрос, почему Россия на поддержала премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в газовых переговорах и подняла цену до 130 долларов на тысячу кубометров газа, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "Во-первых, Россия поддерживает не ЯНУКОВИЧА, и не МОРОЗА. Россия, и за это ее стоит уважать, отстаивает свои национальные интересы".

"Россия поддерживает продажных политиков, готовых сдать страну и на этом немножко заработать. Помните фразу Рузвельта: "Это, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын". К сожалению, в Украине целый сонм сукиных сыновей", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком российского и среднеазиатского природного газа в Украину с начала 2006 года.

RosUkrEnergo на 50% принадлежит «Газпрому», другие 50% принадлежат компании Centragas Holding и находятся в номинальном содержании Raiffeisen Investment. Бенефициарами Centragas Holding являются украинские предпринимателе Дмитрий ФИРТАШ - 40% и Иван ФУРСИН - 10%.

Ранее ОАО «Газпром» официально сообщало, что соучредителями RosUkrEnergo с равными долями в уставном капитале - по 50% - являются компании Arosgas Beteiligungs Holding A.G. и Centragas Beteiligungs Holding A.G.

Arosgas Beteiligungs Holding A.G. создано в соответствии с законодательством Австрийской республики афиллированной структурой АБ «Газпромбанк» (РФ), владельцем контрольного пакета акций которого является «Газпром».

Centragas Beteiligungs Holding A.G., по данным «Газпрома», является афиллированной компанией Raiffesen Investment A.G., 100% уставного капитала которой контролирует группа Raiffesen Zentralbank Osterreicht AG (RZB). В то же время «Газпром» заявлял, что информации, выступает ли компания Raiffesen Investment A.G. номинальным держателем, и о лицах, интересы которых она представляет, не имеет в своем распоряжении.

В конце апреля 2006 года Raiffeisen Zentralbank (RZB) подтвердил, что бенефициариями 50% доли компании Raiffeisen Investment AG (RIAG) в компании RosUkrEnergo AG (эксклюзивный поставщик импортного газа в Украину) являются двое украинских граждан - Дмитрий ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10%). Об этом писала австрийская газета Wirtschaftsblatt:online.

В газете отмечается, что 26 апреля российская газета «Известия», ссылаясь на аудиторский отчет PricewaterhouseCooper, назвала украинских бизнесменов Д.ФИРТАША (45%) и И.ФУРСИНА (5%) «экономическими владельцами» половины RosUkrEnergo AG, зарегистрированной в Швейцарии. А этой долей Rosukrenergo AG по поручению доверителей управляет Raiffeisen Investment AG.

«С согласия доверителей, мы подтверждаем данное сообщение («Известий» - УНИАН)», - сообщил Raiffeisen Zentralbank - материнский холдинг компании Raiffeisen Investment AG. «Оба бизнесмена - это так называемые «экономические владельцы» Centragas, зарегистрированной в Вене», - пишет газета.

При этом Raiffeisen снова отверг спекуляции о какой-либо связи с организованной преступностью, как беспочвенные. «Доверители были проверены всемирно известной компанией по безопасности Kroll (США). Наличие положительных результатов проверки было предпосылкой для взятия на себя управления чужим имуществом по поручению доверителя», - заверил RZB в своем коммюнике.