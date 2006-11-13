Мороз не тормозит и не торопится

Верховная Рада не будет принимать в пакете законы о Кабинете министров и об оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель ВР Александр МОРОЗ.

Он отверг “безосновательные” обвинения в затягивании с принятием закона об оппозиции. По словам А.МОРОЗА, рабочая группа, которая готовит соответствующий законопроект к рассмотрению в парламенте, предполагает завершить эту работу и внести его на рассмотрение до 1 декабря. По его словам, в такие сроки и будет рассмотрен закон об оппозиции.

Также А.МОРОЗ отметил, что не ускоряет принятие парламентом закона о Кабинете министров Украины. (Сегодня член фракции «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО обвинил А.МОРОЗА в “искусственном ускорении” рассмотрения этого законопроекта, отметив, что это приведет к продолжению противостояния между секретариатами правительства и Президента – УНИАН).

По словам А.МОРОЗА, подобные аргументы не нужно рассматривать. Он считает нецелесообразным выносить «на общественную дискуссию» несогласованности в подходах к решению вопросов.

По мнению председателя ВР, целесообразно рассмотреть в первом чтении три законопроекта о Кабинете министров Украины, и один из них принять в первом чтении, а затем внести в него «разумные замечания», которые есть в двух других законопроектах.

Как сообщал УНИАН, сегодня П.ПОРОШЕНКО высказался за одновременное принятие ВР законов о Кабинете Министров и об оппозиции.

В свою очередь, один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявил, что БЮТ будет требовать пакетного голосования законопроектов о Кабинете министров и оппозиции.

В то же время, представитель Партии регионов Ярослав СУХИЙ высказался категорически против пакетного голосования за эти законы.