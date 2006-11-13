БЮТ требует расследовать связь между НДС и симпатиями Януковича

Блок Юлии Тимошенко требует создания временной следственной комиссии парламента для проверки фактов неравномерного возмещения НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге для прессы. По его словам, эта ВСК должен быть создана на текущей неделе.

Как заметил А.ТУРЧИНОВ, все знают, что в украинскую экономику возвратились коррупционные схемы, когда налог на добавленную стоимость возмещают не тем производителям, которые реально экспортируют продукцию, а по «политическим симпатиям».

А.ТУРЧИНОВ назвал это серьезной проблемой, поскольку многие производства, «не работают на кланы, которые сформировала антикризисная коалиция, поставлены на грань банкротства из-за того, что у них полностью вымыты оборотные средства».

Также, заявил он, БЮТ настаивает на том, чтобы парламент не рассматривал без глубокого изучения вопроса повышения налога на доходы физических лиц. Он отметил, что соответствующие проекты решений не раздавались народным депутатам, и антикризисная коалиция пытается «протолкнуть» законопроект, который ухудшит финансовое состояние всех граждан.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что менять налоговое законодательство вообще было недопустимым за полгода до рассмотрения проекта государственного бюджета на следующий год. Несмотря на это, сказал он, правительство разработало проект бюджета-2007 во втором чтении уже с учетом повышения этого налога.

Также А.ТУРЧИНОВ сказал, что фракция БЮТ будет настаивать на включении в повестку дня заседания Верховной Рады и проведении голосования относительно законопроекта, который запрещает продавать или сдавать в аренду землю без проведения аукциона. Как объяснил А.ТУРЧИНОВ, это необходимо для того, чтобы избежать коррупционных схем, которые приобрели массовый характер при продаже земли.