Богословская будет отбирать голоса у Януковича - политолог

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО не исключает, что решение Инны БОГОСЛОВСКОЙ о выходе из состава Партии регионов и самостоятельном участии в президентской кампании стало следствием нарастания внутрипартийных конфликтов.

Такое мнение В.ФЕСЕНКО высказал сегодня в комментарии УНИАН.

«Наверняка решение БОГОСЛОВСКОЙ является еще одним проявлением не совсем здоровой атмосферы внутри Партии регионов. Конфликтные линии в этой партии нарастают. Похоже, что Инна Германовна (БОГОСЛОВСКАЯ) так и не стала своим человеком в этой партии. Она стремится к большей публичности и активности, но весьма вероятно, что ее сдерживают и не дают достаточного пространства для такой активности. Может быть, вот такого рода ограничения в конечном итоге и подтолкнули ее к сегодняшнему шагу – выходу из партии и началу собственной избирательной кампании. Но мне кажется, что она несколько преувеличивает степень своей возможной популярности среди украинских избирателей», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Политолог исключил, что И.БОГОСЛОВСКАЯ будет баллотироваться в Президенты как технический кандидат лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, чтобы оттянуть голоса у ближайшего конкурента Юлии ТИМОШЕНКО. «Выборы – это конкуренция. Если уж БОГОСЛОВСКАЯ будет участвовать в этих выборах, то она, скорее, будет отбирать голоса у ЯНУКОВИЧА. Если кто-то думает, что БОГОСЛОВСКАЯ будет техническим кандидатом ЯНУКОВИЧА против ТИМОШЕНКО, то это не так. Скорее, это нанесет вред самому ЯНУКОВИЧУ, нежели Юлии ТИМОШЕНКО. Думаю, все дело – в личных амбициях самой Инны Германовны. Она, возможно, придя в Партию регионов, в ее фракцию, надеялась на определенные политические дивиденды от присоединения к этой крупной влиятельной политической силе. Но, видимо, эти ожидания не оправдались, а амбиции у Инны Германовны очень большие, поэтому она и возвращается в самостоятельное политическое плавание», - пояснил он.

В.ФЕСЕНКО также предположил, что в ходе избирательной кампании И.БОГОСЛОВСКАЯ будет позиционировать себя как представителя интересов украинского среднего класса. «Вероятно, что, с одной стороны, она заявит о том, что представляет интересы украинского среднего класса и действительно при этом будет критиковать правительство ТИМОШЕНКО, но с другой стороны, она попытается на этих выборах выступать в роли более радикального и последовательного представителя интересов русскоязычного электората. И в этом плане она, так или иначе, будет пытаться отбирать голоса у ЯНУКОВИЧА», - аргументировал политолог.

В то же время, по его мнению, И.БОГОСЛОВСКАЯ не сможет добиться весомых результатов на президентских выборах. «Не думаю, что у нее достаточно ресурсов для полноценного и эффективного участия в этой кампании. Непонятно, кто и как ее на этих выборах будет поддерживать, я имею в виду и спонсоров, и какие-то организационные структуры. «Вече» кануло в небытие. Можно, конечно, попытаться восстановить или создать новую структуру на базе оставшихся обломков от «Вече» образца 2005-2006 годов. Но, думаю, вряд ли за оставшееся время это удастся сделать», – считает он.

В.ФЕСЕНКО также не исключил, что И.БОГОСЛОВСКАЯ, заявив о намерении участвовать в президентской кампании, поддалась убеждениям своих консультантов и советников. «Мне кажется, что БОГОСЛОВСКУЮ убедили – кто-то из ее консультантов или советников, - что у нее есть некие шансы на этих выборах, связанные с потребностью избирателей в новых политических силах. Действительно, социологи такую потребность фиксируют, но она в большей степени более четко проявляется в постпомаранчевом электорате. А вот на Востоке такая потребность носит очень аморфный и абстрактный характер. И если конечно ей удастся вместе с ТИГИПКО составить хоть какую-то конкуренцию ЯНУКОВИЧУ – это уже будет шаг в правильном направлении. Но вряд ли в этой конкуренции они достигнут серьезного результата», - убежден политолог.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила, что прекращает членство в Партии регионов, и объявила о своем намерении принять участие в президентских выборах.