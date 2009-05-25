Тимошенко с Януковичем уже согласовали «Большой договор»?

Юлия Тимошенко и Виктор Янукович до сих пор не отказались от идеи заключить политический брак на много лет вперед, скрепив его новой редакцией Конституции и разделом власти между двумя мега-фракциями, утверждает Украинская правда.

По информации издания, на прошлых выходных прошла новая тайная встреча Тимошенко и Януковича, посвященная старой теме – созданию широкой коалиции и принятию изменений в Конституцию. Это было их первое свидание после длительного перерыва, на майские праздники.

"Главное, что толкает их друг к другу – деньги. Ни у него, ни у нее нет лишних средств на полноценные президентские выборы. Они оба боятся проиграть, потерять все и стать неспособными рассчитаться с инвесторами их избирательного фонда", - считает человек, который находится в курсе этого засекреченного переговорного процесса.

Однако, как и все предыдущие разы, встреча Тимошенко и Януковича не дала ответа на главный вопрос: готовы ли они предпринять первый шаг – внести общий проект изменений в Конституцию. Дальше это вынудит их пойти путем, с которого, если они честны друг перед другом, будет невозможно сойти до самого конца: принятия новой Конституции и избрания Януковича президентом в Верховной Раде.

Но процесс останавливает отсутствие доверия друг к другу. Новая Конституция, пишет УП, уже давно написана, также согласован текст так называемого "Большого договора", которым объявлялось бы о создании широкой коалиции "во имя благосостояния всех украинцев". Однако до сих пор не проработан механизм взаимных гарантий.