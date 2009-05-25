Ульянченко завещала Киевскую область своему заместителю?

Основным кандидатом на пост губернатора Киевской области является нынешний первый заместитель губернатора Виктор Вакараш. Об этом «Делу» стало известно из достоверных источников в Секретариате Президента. Вакараш считается правой рукой Веры Ульянченко, которая на прошлой неделе возглавила Секретариат Президента, покинув пост главы Киевобладминистрации.

«Вере Ивановне нужно, чтобы именно свой человек закрыл все тылы в столичном регионе», — утверждает собеседник «Дела». По его информации, уже на этой неделе президент может назначить Вакараша губернатором.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин представил Президенту своего кандидата на пост руководителя Киевской области. Им стал экс-премьер-министр Валерий Пустовойтенко.

В свою очередь в окружении бывшего главы Секретариата Виктора Балоги утверждают, что Ульянченко уже начала переговоры с Юлией Тимошенко по вопросу ротации губернаторов. Якобы Вере Ульянченко придется произвести некий обмен и отдать БЮТу другую область, чтобы сохранить за собой Киевскую.

По информации источников «Дела», Кабмин, согласившись на кандидатуру Вакараша, может подать представление Президенту о назначении нардепа от «НУ — НС» Геннадия Москаля губернатором Закарпатья. Москаль, как известно, руководил Закарпатьем в 2001-2002 годах и давно конфликтует с Виктором Балогой, чьей вотчиной традиционно считают именно Закарпатскую область. Таким образом и Ульянченко, и Тимошенко смогут нейтрализовать влияние Балоги в регионе перед выборами. Сам Москаль заверил, что о подобных намерениях ничего не знает. «Это мудрое решение, но мне о нем никто не сообщал», — отшутился он.

Тем временем в пропремьерской фракции напоминают, что пока Кабмин не отказался от выдвижения Валерия Пустовойтенко на должность губернатора столичной области. Это назначение выгодно части членов БЮТ. Среди них — Богдан Губский, у которого есть бизнес-интересы в столичном регионе.

Губский не отрицает, что заинтересован в назначении Валерия Пустовойтенко. «Мы считаем эту кандидатуру оптимальной и надеемся, что именно он возглавит область. А если нет, мы заблокируем назначение нового губернатора вообще», — заявил «Делу» депутат.

В пропремьерской фракции также не исключают, что у Президента, возможно, не будет возможности назначить губернатора Киевщины, если Вера Ульянченко не договорится с премьер-министром о представлении согласованной кандидатуры. «Поэтому может возникнуть ситуация, когда Вакараш будет исполнять обязанности губернатора вплоть до президентских выборов», — отметил собеседник «Дела» в БЮТ. Представители фракции «НУ — НС» также не исключают такого сценария.