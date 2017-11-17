НАБУ расследует возможное незаконное обогащение Луценко (документ)

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

"По решению суда, которое обязывает внести сведения в ЕРДР, детективы внесли эти сведения, и начато расследование по факту возможного незаконного обогащения", - рассказала она.

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По словам Олифиры, дело касается именно генпрокурора и возбуждено по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение).

Пресс-секретарь сообщила, что соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева в октябре.

В то же время бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что это дело возбуждено по его обращению.

"По моему заявлению НАБУ зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко", - заявил он.

К своему посту Кузьмин приложил письмо от НАБУ, где ему сообщают об открытии производства.

Как сообщал УНИАН, ранее Луценко заявлял, что следователи прокуратуры или детективы Национального антикоррупционного бюро Украины не всегда действуют законно.