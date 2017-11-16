Социолог назвала самого провального украинского политика года

Известный украинский социолог и директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина назвала нардепа от партии "Батькивщина" Надежду Савченко главным провальным политиком года.

Об этом она рассказала во время чата для сайта "Главред".

Читайте такжеСавченко снова зажгла на танцполе (видео)

"Провальным политиком года является Надежда Савченко, на которую значительная часть общества возлагала свои надежды, а потом она просто рухнула с пьедестала", − заявила она.

Отметим, после освобождения из российского плена нардеп Надежда Савченко отметилась рядом неоднозначных и скандальных заявлений. В частности, весной 2017 года в эфире одного из украинских телеканалов она заявила, что украинская власть окончательно потеряла оккупированные территории Донбасса. «Одна из истин, которые я боялась вам сказать, - нет у нас больше Донбасса. Власть за три года сделала все, чтобы мы потеряли эти территории», - сказала она.

Кроме того, в декабре прошлого года Савченко без согласования с властями в Минске встречалась с главарями бандформирований «ДНР» и «ЛНР».