Тимошенко решила проверить карманы льготников

Кабинет министров Украины ужесточил порядок начисления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства труда и социальной политики Украины со ссылкой на слова министра труда Людмилы ДЕНИСОВОЙ, субсидии не будут назначаться при выявлении во время обследования незадекларированных источников существования семьи. А также, если в течение года с момента обращения за субсидией приобретались вещи длительного пользования на сумму, превышающую 10 прожиточных минимумов (на 1 января 2009 г. прожиточный минимум составлял 669 грн. – УНИАН) для семьи (зарегистрированных в жилом помещении лиц).

«Кроме того, усиливается контроль за уплатой получателями субсидий обязательной доли платы за жилищно-коммунальные услуги», - отметила Л. ДЕНИСОВА.

«Минтруда инициировало разработку данного документа с целью усиления адресности жилищных субсидий, направления этой государственной помощи семьям, которые в ней больше всего нуждаются», - сказала министр.

По ее мнению, внесенные изменения конкретизируют обстоятельства, по которым возможно назначение субсидий. «В каждом случае будет обеспечиваться индивидуальный подход, поскольку отныне субсидия будет назначаться на увеличенную сверх нормы площадь жилья лишь на основании акта обследования материально-бытовых условий семьи», - сказано в сообщении пресс-службы Минтруда.

Также унифицируются подходы к определению права граждан на назначение государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и жилищных субсидий. При этом существенно усиливается социальная защита именно незащищенных слоев населения. Например, перечень лиц, которым при отсутствии трудовых отношений субсидия назначается на общих основаниях, дополнен совершеннолетними детьми, которые продолжают учебу в общеобразовательных учебных заведениях, лицами, которые осуществляют уход за инвалидами в результате психического расстройства, и физлицами, которые предоставляют социальные услуги.