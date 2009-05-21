Герасимьюк считает, что ПАСЕ не накажет Украину

Народный депутат Украины, заместитель председателя Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Ольга ГЕРАСИМЬЮК считает, что ПАСЕ не лишит украинскую делегацию права голоса на сессии в июне.

Такое мнение она высказала сегодня в разговоре с корреспондентом УНИАН, комментируя регистрацию в Секретариате ПАСЕ проекта резолюции 20 депутатов-членов Парламентской Ассамблеи о лишении украинской делегации полномочий.

“Такая мера как лишение украинской или какой-либо делегации голоса является непопулярной в ПАСЕ", - сказала депутат.

О.ГЕРАСИМЬЮК отметила, что даже после недавнего конфликта России с Грузией вопрос о возможности лишения права голоса российской делегации рассматривалось на сессии ПАСЕ, но депутаты не поддержали такое предложение.

По ее словам, тогда решили, что «нужно оставлять собеседника за столом переговоров, а не исключать его из Совета Европы, то есть необходимо проводить дальше с ним диалог».

О.ГЕРАСИМЬЮК также напомнила ситуацию с выборами в Армении, где были человеческие жертвы. По ее словам, и тогда не было принято решение о лишении голоса армянской делегации.

Она добавила, что ситуация вокруг юридических позиций Украины и ПАСЕ, которые не совпадают в вопросах представления списка судей в Европейский суд по правам человека, не может привести к такой крайней мере.

О.ГЕРАСИМЬЮК считает, что если уже говорить «о блокировании работы Европейского суда, то самой большой проблемой является нератификация Россией 14-го протокола (документа, который должен ускорить работу суда, ратифицированного 46-ю из 47-ми стран-членов Совета Европы – УНИАН), а не «украинский вопрос».

Депутат считает, что распространение информации по поводу того, что украинскую делегацию могут лишить права голоса уже на летней сессии ПАСЕ, - «это попытка давления даже не со стороны ПАСЕ, а со стороны заинтересованных лиц в Украине».

Она признала, что на сегодня существуют противоречия между двумя процедурами, то есть между процедурой, которая предусмотрена украинским законодательством по представлению судей, и между Регламентом ПАСЕ.

По ее словам, «такая ситуация не является чем-то особенным, поскольку похожая проблема, но с другими нюансами, есть у ПАСЕ с Мальтой».

О.ГЕРАСИМЬЮК подтвердила, что на сегодня в ПАСЕ существует предложение о лишении украинской делегации права голоса, но это только предложение, которое еще даже не обсуждалось на комитетах и политических группах. По ее словам, именно они определяют, «принимается ли определенный вопрос к рассмотрению».

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Секретариате ПАСЕ был зарегистрирован проект резолюции о лишении украинской делегации права голоса за проблемы с выдвижением кандидатов на должность судьи в Европейском суде по правам человека, которые продолжаются с сентября 2007 года. Проект резолюции был подготовлен депутатом из Швейцарии Диком МАРТИ и подписан 20 депутатами из состава ПАСЕ.

Украина в сентябре 2007 года внесла список из трех кандидатов: Сергея ГОЛОВАТОГО, Анны ЮДКИВСКОЙ и Василия МАРМАЗОВА. Последний взял самоотвод, после чего Украина внесла в ноябре 2007 года не новую кандидатуру в существующий список, а новый список, в состав которого уже не входил С.ГОЛОВАТЫЙ, но остались В.МАРМАЗОВ, А.ЮДКИВСКАЯ и был добавлен Станислав ШЕВЧУК, который сейчас работает временно судьей ad hoc в Европейском суде по правам человека. ПАСЕ не признает этого второго списка, учитывая тот факт, что С.ГОЛОВАТЫЙ и А.ЮДКИВСКАЯ уже прошли собеседование.