Коновалюк не забыл, что Ехануров игнорировал его цинично

Народный депутат от Партии регионов Валерий КОНОВАЛЮК убежден, что фракция Партии регионов в полном составе проголосует за отставку министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА.

Об этом он заявил в эфире программы "По сути" на телеканале "Первый общественный".

"Если представление на увольнение Ю.ЕХАНУРОВА поступит в Верховную Раду, Партия регионов единогласно поддержит это решение", - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Депутат заявил, что владеет многочисленными фактами злоупотреблений в Министерстве обороны. "В парламентскую комиссию по расследованию поставок оружия в Грузию, которую я возглавлял, поступали многочисленные обращения с фактами злоупотреблений, махинаций с землей и военным имуществом, сегодня происходящими в Министерстве обороны. Ю.ЕХАНУРОВ, к которому я обращался с этими фактами, не только игнорировал, он делал это откровенно и цинично", - сказал В.КОНОВАЛЮК.

"Выводы, которые утвердила Верховная Рада, мы отправили в Генпрокуратуру еще 5 месяцев назад. Мы показали конкретные схемы, как отмывались деньги, как они выводились из Украины. За 4 года Украина продала оружия на сумму 4 млрд. долларов, а в бюджет поступило только 200 млн..", - сообщил В.КОНОВАЛЮК.

20 мая В.КОНОВАЛЮК в связи с "появлением новой информации" внес в парламент проект постановления о возобновлении работы следственной комиссии ВР по вопросам установления обстоятельств и фактов поставок в Грузию украинской военной техники.