Янукович называет победу Шахтера историческим событием

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что победа “Шахтера” в Кубке УЕФА даст мощный толчок для развития украинского футбола.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов поздравлении В.ЯНУКОВИЧА футбольному клубу “Шахтер” с победой в престижном европейском турнире.

”Искренне поздравляю футболистов, тренерский штаб, руководство футбольного клуба “Шахтер” и миллионы болельщиков с большой победой любимой команды! Убедительная игра наших футболистов объединила украинских болельщиков, которые радуются такой долгожданной победе”, - говорится в поздравлении.

Как подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, завоевание “Шахтером” Кубка УЕФА уверенно можно назвать историческим событием, которое высоко поднимает престиж Украины и дарит ощущение гордости за нашу страну.

”Верю, что лидерство “Шахтера” в престижном европейском турнире даст мощный толчок для развития отечественного футбола и выведет его на качественно новый уровень накануне проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году”, - отметил лидер Партии регионов.

“Новых побед тебе, “Шахтер”! Новых свершений украинскому футболу!”, - пожелал В.ЯНУКОВИЧ.