Шухевич об отношениях с Польшей: возвращаться в историю могут историки, политики не могут эксплуатировать эти события

Политики не должны спекулировать историей. Об этом завил нардеп (РП), сын Романа Шухевича Юрий-Богдан Шухевич, комментируя исторические споры и вызванный этим политический кризис между Польшей и Украиной.

"Давайте не будем обращаться к прошлому: или мы живем сегодня и смотрим в будущее, или мы снова будем разбирать до Болеслава Храброго. Так нельзя. Посмотрите на разные народы - кто-то, где-то с кем-то воевал, имели очень неприятные взаимоотношения, но прошли века. Кто сегодня вспоминает, что Турция и Иран постоянно воевали. И много подобных примеров", - заявил Шухевич, передает Цензор.НЕТ.

"Возвращаться в историю могут историки, ученые, но не могут политики эксплуатировать эти события сегодня. Это не тактично и не красиво", - акцентировал он.

"Украинская реакция должна быть твердой. Твердо сказать: господа, перестаньте, мы же также можем, не хотим этого, но можем много чего сказать", - добавил Шухевич.

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Напомним, в начале ноября отношения Украины и Польши вновь обострились в связи с историческими спорами. Глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма Лонцкого" во время своего официального визита во Львов. 3 ноября Польша заявила, что запускает процедуры, которые не позволят настроенным против данной страны пересечь ее границу. По словам главы польского МИД Витольда Ващиковского, ограничения также коснутся людей, которые используют административные инструменты, не позволяя продолжать эксгумацию, обновлять места польского богослужения и т.д.

Спустя несколько дней подключился и Дуда, призвавший президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана не назначать на руководящие должности людей с антипольскими взглядами. В ответ на заявление польского президента в МИД ответили, что в Украине нет политиков с антипольскими взглядами.

9 ноября стало известно, что Министерство иностранных дел Польши готовит список украинцев, которым будет запрещен въезд в страну. По неофициальным данным известно, что в этом списке будет находиться и председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он уже прокомментировал это сообщение, заявив, что "Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией".

В связи заявлениями польских политиков и новой напряженностью в отношениях Украины и Польши президент Петр Порошенко инициировал заседание консультационного Комитета президентов двух стран.