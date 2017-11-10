Суд арестовал счета Розенблата в немецком банке

Деньги народного депутата Борислава Розенблата на счетах в немецком банке Sparkasse Dortmunt арестованы. Соломенский райсуд Киева принял такое решение 3 ноября по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро Виктора Фурсевича.

Читайте такжеНАБУ проверяет наличие у Розенблата немецкого гражданства Имя подозреваемого не называется, но речь идет об уголовном производстве №42016000000003712 от 28 ноября 2016 года, которое касается именно Розенблата.

Расследование установило, что у подозреваемого на территорииГермании открыто два счета в банке Sparkasse Dortmunt, одним из них пользуется также его супруга.

В НАБУ отметили, что для конфискации имущества подозреваемого и обеспечения возможной специальной конфискации в уголовном производстве по ч. 4 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 УК необходимо наложить арест на денежные средства на этих двух счетах.

Суд признал, что деньги на немецких счетах "могут быть признаны деньгами, которые подлежат специальной конфискации", поскольку были предметом преступления.

Поэтому Соломенский суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ Фурсевича.

На деньги подозреваемого Розенблата в банке Sparkasse Dortmunt наложен арест "на срок проведения досудебного расследования в уголовном производстве".

Постановление о наложении ареста исполняется немедленно. Обжалование определения о наложении ареста не приостанавливает его исполнения.

Постановление можно обжаловать в Апелляционном суде Киева в течение пяти дней со дня его объявления.

Если решение было принято без вызова лица, которое его обжалует, то срок апелляционного обжалования для такого лица исчисляется со дня получения ею копии судебного решения.

В сентябре Апелляционный суд Киева уже оставил под арестом часть имущества внефракционного нардепа Борислава Розенблата.