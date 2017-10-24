Попытка Розенблата вылететь в Германию: суд признал допустимыми доказательства, добытые во время обыска нардепа
Таким образом, судья Соломенского районного суда города Киева своим постановлением удовлетворил ходатайство детективов НАБУ.
Доказательства, которые детективы НАБУ получили 19 октября во время неотложных следственных действий с народным депутатом Бориславом Розенблатом, проведенных в самолете на территории аэропорта «Киев», являются допустимыми и могут использоваться в уголовном производстве.
Как сообщила сегодня пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, 20 октября следственный судья Соломенского районного суда города Киева своим определением удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры о проведении соответствующих следственных действий, поданное безотлагательно после обыска в самолете на территории аэропорта «Киев» (Жуляны).
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В НАБУ отметили, что неотложные следственные действия проводились в соответствии с ч. 3 ст. 233, ст. 234 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения определения следственного судьи).
Как сообщал УНИАН, 19 октября детективы НАБУ провели следственные действия с народным депутатом Розенблатом в аэропорту «Киев». По информации НАБУ, во время обыска в самолете, которым Розенблат намеревался отбыть в Кельн (Германия), изъяты, в частности, изделия, внешне схожие на драгоценности, паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт. В НАБУ также утверждают, что предотвратили вывоз Розенблатом за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела».
В НАБУ опровергли заявления Розенблата о том, что он заранее сообщил следователям о своей поездке в Германию. «Письмо, которое Борислав Розенблат в подтверждение своих слов опубликовал на персональной странице в сети Facebook, поступило в Национальное бюро уже после того, как рейс на Кельн должен был вылететь из Киева», - отметили в антикоррупционном ведомстве.
20 октября решением Соломенского райсуда Киева продлен срок действия процессуальных обязанностей в отношении Розенблата, подозреваемого в причастности к получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. В частности, на него возложены процессуальные обязанности в виде ограничения передвижения (не покидать города Киев и Житомир), а также до 18 декабря носить электронное средство контроля (браслет).