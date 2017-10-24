Попытка Розенблата вылететь в Германию: суд признал допустимыми доказательства, добытые во время обыска нардепа

Доказательства, которые детективы НАБУ получили 19 октября во время неотложных следственных действий с народным депутатом Бориславом Розенблатом, проведенных в самолете на территории аэропорта «Киев», являются допустимыми и могут использоваться в уголовном производстве.

Как сообщила сегодня пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, 20 октября следственный судья Соломенского районного суда города Киева своим определением удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры о проведении соответствующих следственных действий, поданное безотлагательно после обыска в самолете на территории аэропорта «Киев» (Жуляны).

Читайте такжеСуд повторно обязал Розенблата носить электронный браслет

В НАБУ отметили, что неотложные следственные действия проводились в соответствии с ч. 3 ст. 233, ст. 234 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения определения следственного судьи).

Как сообщал УНИАН, 19 октября детективы НАБУ провели следственные действия с народным депутатом Розенблатом в аэропорту «Киев». По информации НАБУ, во время обыска в самолете, которым Розенблат намеревался отбыть в Кельн (Германия), изъяты, в частности, изделия, внешне схожие на драгоценности, паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт. В НАБУ также утверждают, что предотвратили вывоз Розенблатом за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела».

В НАБУ опровергли заявления Розенблата о том, что он заранее сообщил следователям о своей поездке в Германию. «Письмо, которое Борислав Розенблат в подтверждение своих слов опубликовал на персональной странице в сети Facebook, поступило в Национальное бюро уже после того, как рейс на Кельн должен был вылететь из Киева», - отметили в антикоррупционном ведомстве.

20 октября решением Соломенского райсуда Киева продлен срок действия процессуальных обязанностей в отношении Розенблата, подозреваемого в причастности к получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. В частности, на него возложены процессуальные обязанности в виде ограничения передвижения (не покидать города Киев и Житомир), а также до 18 декабря носить электронное средство контроля (браслет).