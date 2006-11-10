Симоненко: Президент и его Секретариат шантажируют Верховную Раду

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Секретариат главы государства в шантаже Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил во время своего выступления на собрании антикризисной коалиции и правительства, которое проходит сегодня в Украинском доме.

Обращаясь к Президенту Украины, лидер коммунистов сказал: «Прекратите шантажировать ВР вашими заявлениями о том, будете подписывать или не будете подписывать бюджет». Он отметил, что пока еще государственный бюджет на следующий год не принят, и только после его принятия можно будет говорить о подписании. «Подобный шантаж лишний раз свидетельствует о том, что вы не знаете глубины проблем в обществе и не собираетесь продуктивно и конструктивно работать с антикризисной коалицией, которая выполняет Конституцию и законы Украины», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

По его словам, этот «шантаж перерос в политическое противостояние». П.СИМОНЕНКО считает, что подтверждением этому есть ветирование закона о внесении изменений к закону Украины «О хозяйственных обществах». По его словам, правительство хочет эффективно управлять каждой частицей собственности, «а Президент говорит – нет, я буду вставлять палки в колеса». П.СИМОНЕНКО считает, что «этот помаранчевый политический саботаж осуществляется по всей вертикали».