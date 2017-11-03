В полиции рассказали подробности убийства депутата горсовета Северодонецка (фото)

Депутату горсовета Северодонецка Луганской области, председателю фракции "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Сергею Самарскому разбили голову, его нашли мертвым в городе в ночь на пятницу — 3 ноября. Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что тело политика было найдено в 00:30 возле дома №1 жилого комплекса "Мрия".

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"2 ноября в 21:35 в Северодонецкий отдела полиции поступило сообщение от жены депутата… Ирины Самарской о том, что в 18:05 она потеряла связь со своим мужем... Женщина сообщила, что последний раз она разговаривала с мужчиной в 17:20, когда он шел домой", — отмечается в сообщении.

Правоохранители начали поиски и обнаружили тело депутата с признаками насильственной смерти — у него была разбита голова. На место происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологи, эксперты криминалисты.

Проводились первоочередные следственно-оперативные действия. Начато производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.