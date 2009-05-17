Открылась выставка-хроника коммунистического террора в Украине

Сегодня на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» в рамках государственных мероприятий ко Дню памяти жертв политических репрессий состоялась презентация международной историко-документальной выставки «Сломанные судьбы: коммунистический террор в Украине 1920-1950-х годов».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, выставка создана Международным благотворительным фондом «Украина 3000» и историко-просветительским правозащитным благотворительным обществом «Мемориал» им. Василия Стуса совместно с Отраслевым государственным архивом Службы безопасности Украины.

Экспозиция состоит из 24-х постеров. Первая ее часть знакомит зрителя с ситуацией, в которой оказалась Украина на момент распада Российской империи и в последующие годы, во время национально-освободительных движений украинцев за собственную государственность. Однако главной задачей большевиков было не «потерять Украины», поэтому вторая часть экспозиции посвящена документальному рассказу о механизме репрессий против всех слоев украинского общества: крестьянства, интеллигенции, военных, политической элиты, духовенства и т.п., отметили в СБУ.

Следующий раздел выставки свидетельствует о массовых репрессиях советских карательных органов 1940-х годов на Западной Украине после ее присоединения к Советской Украине. Отдельный раздел – это материалы о репрессиях НКВД против участников национально-освободительного движения, против мирного населения, которое массово депортировалось в отдаленные районы СССР, ради уничтожения национальной идентичности украинского этноса.

Посетители смогут ознакомиться с историей ГУЛАГа и восстаниями, прокатившимися по лагерям после смерти Иосифа Сталина и организованными политическими заключенными-украинцами. Экспозиция раскрывает ход послевоенных репрессий, направленных против остарбайтеров и бывших военнопленных, рассказывает о местах, где репрессированные отбывали наказания и о наибольших местах захоронений репрессированных.