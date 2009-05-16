Ющенко: мы не ставим целью узурпировать газ, нефть...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что новое руководство политической партии "Народный Союз “Наша Украина" должно сконцентрироваться на решении текущих проблем партии.

Об этом он сообщил журналистам по окончании заседания совета партии НСНУ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодняшнем заседании были рассмотрены организационные вопросы, в частности, председателем совета партии была избрана Вера УЛЬЯНЧЕНКО, а исполняющим обязанности председателя исполкома партии – Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, сегодня нужно провести ренессанс «Нашей Украины». Президент отметил, что у партии есть четкие цели и задачи, и новое руководство должно сконцентрироваться на их достижении. В.ЮЩЕНКО отметил, что среди основных задач, которые уже начинают выполняться - возобновление полноценного финансирования деятельности «Нашей Украины», возобновление работы партийного сайта, а также выпуска партийной газеты.

По словам Президента, руководство партии прежде всего обязано верить в разрешение всех проблем, которые до сих пор не были разрешены.

В.ЮЩЕНКО также заявил, что на сегодняшний день одной из наибольших угроз для Украины является возврат к 2003-2004 годам. «Одна из наибольших угроз – идеологическая», - сказал Президент, отметив, что он глубоко убежден, что «Наша Украина» является именно идеологической партией.

«Мы не ставим целью узурпировать газ, нефть, “Наша Украина” наиболее отстранена от коррупции», - отметил В.ЮЩЕНКО.