Ляпина хочет понять, в оппозиции Наша Украина, или в коалиции

Народный депутат Украины, член Президиума Народного Союза «Наша Украина» Ксения ЛЯПИНА надеется, что на заседании совета НСНУ партия определится со своими политическими реалиями, и «станет, наконец, целостной и будет иметь единую позицию».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НСНУ.

«Мы в оппозиции, или мы в коалиции, поддерживаем ли мы правительство ТИМОШЕНКО? Сегодня нет однозначных ответов на эти вопросы. Надеюсь, что на совете будут приняты соответствующие обращения, осуществлено соответствующее позиционирование. Тогда можно будет говорить о возобновлении партии как политического игрока», - сказала К.ЛЯПИНА.

По ее словам, партия должна активизировать свою работу. «Политическая сила не может иметь ни рейтинга, ни поддержки, если она присутствует в разных векторах. Не может часть партии быть в коалиции, а другая - в оппозиции. Если в этих вопросах «Наша Украина» определится - тогда мы будем целостной партией», - отметила народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 16 мая в Киеве состоится заседание политсовета партии Народный Союз “Наша Украина”. Среди вопросов, которые планируется вынести на повестку дня, - избрание председателя совета партии, назначение председателя центрисполкома, внесение изменений в состав президиума, а также вопросы о порядке внесения и рассмотрения предложений относительно изменений к уставу, о дате созыва VII съезда «Нашей Украины».

На политсовете планируется также принять ряд заявлений, касающихся актуальных политических и социально-экономических вопросов.

Ожидается, что в заседании совета примет участие Президент Украины, председатель партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО.