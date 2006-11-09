В заявлениях оппозиции зам Киевского мэра видит посягательства на его пост

Заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ видит в заявлениях некоторых депутатов Киевсовета желание занять его место или дестабилизировать работу сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам, комментируя вчерашние заявления киевских депутатов Михаила БРОДСКОГО и Юрия ДМИТРУКА по поводу незаконности решения о перенесении заседания сессии Киевсовета с 23 ноября на 7 декабря.

О.ДОВГИЙ отметил, что его не могут снять с должности секретаря Киевсовета, поскольку нет оснований для этого.

«Не могут (снять с должности – УНИАН). Я к этому отношусь, как к понятному желанию некоторых агрессивно настроенных депутатов видеть себя на этом месте, или некоторых депутатов из оппозиции, целью которых является не конструктивная работа, а возмущение ситуации вокруг. И они могут использовать любые лозунги для этого», - сказал О.ДОВГИЙ.

Он подчеркнул, что воспринимает все замечания, которые поступают по поводу его работы секретарем Киеврады. В то же время, по его словам, «я не вижу реальных оснований сомневаться в моей профессиональной деятельности».

Кроме того, О.ДОВГИЙ отметил, что видит стабильное большинство в Киевсовете, поддерживающее команду мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, к которой он себя относит.