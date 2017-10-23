Соболев: ключевое требование к президенту – закон об Антикоррупционном суде

Протестующие не выкрикивают «Измена, позор, банду геть!», а вышли с конкретными требованиями, которые в интересах президента, парламента, а главное – общества. Об этом заявил народный депутат Украины Егор Соболев в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко, пишет Новое время.

«Мы очень хорошо понимаем, что сейчас идет война за независимость. В отличие от меня и президента, большинство реальных активистов и организаторов сегодняшнего протеста прошли эту войну за независимость. И мы прекрасно понимаем, что когда все будет оставаться как сейчас, когда только на одной закупке топлива для Минобороны крадется 150 миллионов гривен, то это путь к военному и моральному поражению, а затем - путь к Малороссии», - прокомментировал Егор Соболев.

Именно поэтому, объясняет один из организаторов акции, протестующие не выкрикивают «Измена, позор, банду геть!», а вышли с конкретными требованиями, которые в интересах президента, парламента, а главное - общества.

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«Сейчас ключевое требование к президенту - это внесение закона об Антикоррупционном суде. Этот законопроект уже давно разработан и его оценила Венецианская комиссия. Замечу, что вчера депутаты отказались от авторства этого законопроекта, поэтому президент теперь обязан дать ему ход», - подчеркнул Соболев.

Политик добавляет, что все требования активистов, по сути, - это тезисы, которые постоянно повторяет президент. Однако говорить и делать - это две разные вещи, особенно среди украинских управленцев.

«Законопроект об Антикоррупционном суде был предложен президенту еще в ноябре 2016 года. С тех пор прошел почти год, но мы все равно вынуждены сегодня митингами просить президента стать автором этого законопроекта», - отметил Егор Соболев.