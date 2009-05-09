Президент возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Сегодня, в день 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной ЮЩЕНКО возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в столичном парке Вечной славы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в церемонии приняли участие председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, в.и.о. министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ, председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, ветераны Великой Отечественной войны, политические и общественные деятели.

Во время церемонии прозвучал салют из артиллерийских залпов. Воины Почетного караула прошли торжественным маршем перед памятником на могиле Неизвестного солдата.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.