Детский отдых: Тимошенко позволила брать деньги почти за все

Кабинет Министров Украины утвердил перечень платных услуг, которые могут предоставляться детскими заведениями оздоровления и отдыха, которые содержатся за счет бюджетных средств. Об этом говорится в постановлении правительства № 424 от 28 апреля 2009 г., подписанном премьер-министром Юлией Тимошенко. Текст постановления опубликован на правительственном портале.

В списке платных услуг, которые могут предоставляться бюджетными детскими заведениями оздоровления и отдыха, решением правительства оказались такие:

1. Предоставление в пользование имущества, которое принадлежит детским заведениям оздоровления и отдыха (зданий, сооружений, помещений, спортивных и игровых площадок, тренажерных и гимнастических залов, оборудования, снаряжения, инвентаря и тому подобное).

2. Размещение и проживание.

3. Организация питания.

4. Организация и проведение спортивных, образовательно-воспитательных, культурных и других мероприятий (семинаров, конференций, лекций и тому подобное).

5. Обеспечение компьютерной техникой и предоставление доступа к компьютерным сетям, в частности Интернет.

6. Обеспечение техническим, аудио-, видео- и другим оборудованием.

7. Социально-бытовые услуги.

8. Лечебно-профилактические услуги.

9. Организация досуга (проведение индивидуальных и групповых занятий по физической культуре и спорту, создание условий для организованного и индивидуального туризма и других видов отдыха).

10. Транспортные услуги (перевозки лиц и грузов); пользование автостоянками, причалами которые принадлежат детским заведениям оздоровления и отдыха.