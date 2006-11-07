В ЕС не готовы говорить о перспективах членства Украины

Евросообщество сейчас не в состоянии открыть любой стране, в том числе и Украине, четкие и конкретные перспективы членства в Евросоюзе.

Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Украине Райнгард ШЕФЕРС в интервью газете “День” (7 ноября).

“… учитывая те вопросы, которые существуют в ЕС, евросообщество сейчас не в состоянии открыть четкие и конкретные перспективы членства в ЕС. Предоставление конкретной перспективы членства означает для Европейского Союза определенные юридические обязательства. И на данный момент ЕС не может взять на себя такие юридические обязательства, поскольку он не в состоянии принять в свой состав такую большую европейскую страну, как Украина”, - сказал Р.ШЕФЕРС.

Посол подчеркнул, это не означает отказа ни относительно украинского призвания в Европе, ни относительно открытия перспективы членства Украины в ЕС.

По мнению ШЕФЕРСА, новое правительство Украины остается последовательным во внешней политике. Нет причин говорить о том, что правительство будет действовать непредсказуемо, заявил посол.

Р.ШЕФЕРС считает важным, чтобы вопросы внешней политики не относились к той сфере, где бы спорили те или другие стороны исполнительной власти. “Ведь это чрезвычайно вредит развитию Украины”, - отметил посол.

Также Р.ШЕФЕРС опроверг информацию о разработке его страной Новой восточной политики Ostpolitik, которая с учетом отношений с Россией будет регулировать отношения с восточными странами.

Посол считает ошибкой приписывание Германии такой восточной политики с учетом России. “Такой несправедливый упрек высказывали часто и в прошлом. Немецкая политика, если говорить об отношении к России, не может не считаться с большим политическим, экономическим и энергетическим значением России. И, в частности, мы отмечаем центральную роль России в этом вопросе не только для Германии, но и для всей Европы. Но роль России еще не означает, что свои отношения, свою политику относительно других стран, в частности, относительно такой страны, как Украина, мы будем формировать, глядя сквозь призму отношений с Россией. У нас достаточно большая заинтересованность в том, чтобы развивать политические, экономические и культурные отношения с Украиной на самостоятельной и равноправной основе”, - аргументировал посол.

Справка УНИАН. Некоторые СМИ сообщали, что Германия разрабатывает Новую восточную политику Ostpolitik, которая будет регулировать отношения со странами, расположенными на востоке. Некоторые эксперты утверждали, что новая политика будет строиться с учетом отношений Германии с Россией. В частности, Богдан ОСАДЧУК, который проживает в Берлине, назвал такую политику русофильской.