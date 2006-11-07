Коммунисты прорвались на проезжую часть Крещатика

Представители КПУ возложили цветы к памятнику Ленину в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения митинга на Европейской площади было объявлено, что, согласно решению суда, коммунисты могут пройти к памятнику Ленину и возложить цветы.

После этого колонна с красными флагами двинулась по Крещатику в сторону Бессарабской площади. Их сопровождали представители милиции, которые через мегафоны призывали коммунистов не выходить на проезжую часть и двигаться только по тротуару. Однако, участники акции не обращали на это внимания и во время своего движения перекрыли почти всю правую часть Крещатика.

На углу Крещатика и улицы Прорезной кордон милиции пытался остановить движение колонны и вытеснить ее на тротуар. Здесь произошла короткая стычка, после которой часть колонны обошла кордон милиции по тротуару, а часть прорвалась на проезжую часть.

Так колонна сторонников КПУ дошла до Бессарабской площади, где цветы к памятнику Ленину возложили лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК, несколько депутатов из фракции КПУ.

На этом акция по празднованию 89-й годовщины Октябрьской революции закончилась.