Тимошенко пришла на Кабмин с новой прической (фото)
15:08, 06 мая 2009Политика
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Не первая смена имиджа
Премьер-министр Юлия Тимошенко пришла сегодня на заседание Кабмина с новой прической - без привычной косы.
Это не первая смена имиджа политика, но каждый раз - событие. В 2007 году Тимошенко появилась в Верховной Раде с распущенными волосамии пообещала чаще менять прическу. Во время визита в Америку лидер БЮТ тоже продемонстрировала разнообразие .
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