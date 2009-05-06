Тимошенко пришла на Кабмин с новой прической (фото)

15:08, 06 мая 2009
Политика
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Не первая смена имиджа

Премьер-министр Юлия Тимошенко пришла сегодня  на заседание Кабмина с новой прической - без привычной косы.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Это не первая смена имиджа политика, но каждый раз - событие. В 2007 году Тимошенко появилась в Верховной Раде с распущенными волосамии пообещала чаще менять прическу. Во время визита в Америку лидер БЮТ тоже продемонстрировала разнообразие .

 

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