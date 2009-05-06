Тимошенко пришла на Кабмин с новой прической (фото)

Премьер-министр Юлия Тимошенко пришла сегодня на заседание Кабмина с новой прической - без привычной косы.

Это не первая смена имиджа политика, но каждый раз - событие. В 2007 году Тимошенко появилась в Верховной Раде с распущенными волосамии пообещала чаще менять прическу. Во время визита в Америку лидер БЮТ тоже продемонстрировала разнообразие .