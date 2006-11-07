Съезд НСНУ планирует инициировать отмену политреформы

Член совета политической партии «Народный Союз Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что 11 ноября в ходе второго этапа съезда НСНУ планируется рассмотреть инициативу отмены политической реформы.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь П.ПОРОШЕНКО Ирина ФРИЗ, об этом П.ПОРОШЕНКО заявил во время вечернего прямого эфира на одном из телеканалов.

В частности, по словам И.ФРИЗ, П.ПОРОШЕНКО отметил, что при подготовке документов на рассмотрение съезда, одним из пунктов будет вынесение на обсуждение инициативы отмены политреформы, поскольку она оказалась несовершенной, а двоевластие, которое она порождает, в известной мере угрожает государственному строю страны.