Встреча Порошенко и Эрдогана длилась более трех часов

Вместо запланированных 45 минут, переговоры один на один между президентами Украины и Турции длились три часа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

Также он отметил, что из Анкары в Киев прибыла большая делегация.

"Сегодня будет подписано 9 межгосударственных документов, в т.ч. о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения", - отметил он.

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Цеголко утверждает, что Турция вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Украины.

"Анкара продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, и введение миротворческой миссии на Донбасс", - добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщал УНИАН, стороны должны обсудить пути углубления двустороннего взаимодействия на всех стратегических направлениях, а также вопросы международного мира и региональной безопасности.

По итогам заседания Стратегического совета планируется подписание ряда двусторонних документов.